«Ювентусу» интересен спортивный директор «Милана» Массара. Его приглашение – идея Аллегри
«Ювентус» хочет пригласить Фредерика Массару на должность спортивного директора.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, видеть спортивного директора «Милана» в «Ювентусе» хочет главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри.
Клуб также рассматривает кандидатуры Кристиано Джунтоли из «Наполи» и Джованни Росси из «Сассуоло».
В ноябре 2022 года Фредерик Массара и Паоло Мальдини стали обладателями премии Globe Soccer Awards в номинации «Лучший спортивны директор года».
Окончательный состав нового руководства «Ювентуса» будет оглашен на собрании акционеров 18 января.
Прошли времена, когда из Милана в Юве по щелчку пальцев переходили.