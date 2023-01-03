«Ювентусу» интересен спортивный директор «Милана» Массара. Его приглашение – идея Аллегри

« » хочет пригласить на должность спортивного директора.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, видеть спортивного директора « » в «Ювентусе» хочет главный тренер «бьянконери» .

Клуб также рассматривает кандидатуры Кристиано Джунтоли из « » и Джованни Росси из « ».

В ноябре 2022 года Фредерик Массара и Паоло Мальдини стали обладателями премии Globe Soccer Awards в номинации «Лучший спортивны директор года».

Окончательный состав нового руководства «Ювентуса» будет оглашен на собрании акционеров 18 января.