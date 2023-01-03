«Ювентусу» интересен спортивный директор «Милана» Массара. Его приглашение – идея Аллегри

Теги Милан Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Сассуоло Кристиано Джунтоли Фредерик Массара Футбол

«Ювентус» хочет пригласить Фредерика Массару на должность спортивного директора.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, видеть спортивного директора «Милана» в «Ювентусе» хочет главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

Клуб также рассматривает кандидатуры Кристиано Джунтоли из «Наполи» и Джованни Росси из «Сассуоло».

В ноябре 2022 года Фредерик Массара и Паоло Мальдини стали обладателями премии Globe Soccer Awards в номинации «Лучший спортивны директор года».

Окончательный состав нового руководства «Ювентуса» будет оглашен на собрании акционеров 18 января.

7 комментариев

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Dmitry Dmitry
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Ответ Amalfitano
Тренеры типа Тухеля требую трат на уровне апл для постройки сильной команды. А тут у них под рукой Макс который возится с игроками уровня Сассуолы.
С Аллегри ничего хорошего будет. Надо Дешама , Зидана или Конте всё таки этим людям не безразличен Юве!
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Eziz Caryew
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Ответ Papa Paolo
Ммм, ещё чего хотите ? Прошли времена, когда из Милана в Юве по щелчку пальцев переходили.
А что ты скажешь если он реально променяет Милан на Турин?
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Amalfitano
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Ответ lev0573
Строить команду вокруг Аллегри мне кажется такая себе идея,нужно звать тренера уровня Тухеля и строить команду.
Тренеры типа Тухеля требую трат на уровне апл для постройки сильной команды. А тут у них под рукой Макс который возится с игроками уровня Сассуолы.
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lev0573
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Строить команду вокруг Аллегри мне кажется такая себе идея,нужно звать тренера уровня Тухеля и строить команду.
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Muslim Muslim
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Хороший был бы вариант
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Pixel 7 Pro.
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А ему хоть интересно будет в италопердиве работать?
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Papa Paolo
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Ммм, ещё чего хотите ?

Прошли времена, когда из Милана в Юве по щелчку пальцев переходили.
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