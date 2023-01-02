Джейми Каррагер: «Хочу, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ. Нравится работа Артеты»

Теги Джейми Каррагер Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Джейми Каррагер хочет, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ.

«Я бы очень хотел, чтобы «Арсенал» выиграл Премьер-лигу.

Приятно говорить о том, что разные команды делают разные вещи, а за то время, что я работаю в Sky Sports, «Арсенал» не был особенно хорош, и мне приходилось относиться к нему довольно негативно.

Но посмотрите на начало сезона: одно поражение, одна ничья, остальные победы. И при чем это поражение они не заслужили.

Приятно видеть другую команду, другую историю. Мне очень нравится то, что сделал Артета. Я брал у него интервью несколько недель назад, и оно прошло очень хорошо.

Мне нравится смотреть, как его команда выкладывается. Это молодые игроки, у них много энергии, это захватывающе и быстро. Когда их показывают по телевизору, хочется смотреть на них. Я бы хотел, чтобы они продолжили и сделали это», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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10 комментариев

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Sokol8
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Арсенал своей игрой полностью заслуживает. Видно, что Микель привил менталитет парням!

Сити есть Сити, но я думаю в этом сезоне будет больше осечек, чем обычно.

Так что, удачи Артете и Ко!
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xQcoW
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Где-то посмеялись ручные судьи сити
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Alar Asus
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Мне кажется важно будет усилиться в трансферное окно, а то травмы могут всё испортить. Скамейка в Арсенале слабая, почти никакая, конкуренцию основному составу не навязывают, подстраховать в случае травм, дисквалификаций не смогут. Нужен срочно игрок в атаку и опорный полузащитник на подмену Парти
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Кукич
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Роналдиньо был учителем Месси в Барсе, потом Иньеста с Хави и они вырастили лучшего игрока в истории. Артета учился у Пепа и Венгера и возможно он превзойдет их.
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Morning Again
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Захватывающий футбол канониров заслуживает на чемпионство в этом году. Путь еще длинный, но держим кулаки.
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Михо
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Пеп вырастил монстра Артету, но так даже интереснее)
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corazón blanco
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Я думаю, что любой нейтральный болельщик тоже хотел бы, чтобы Арсенал спустя столько лет наконец-то выиграл долгожданное чемпионство. Артета поставил классный футбол, главное, чтобы команду обходили травмы стороной. Ну и надо провести идеальный сезон, потому что Сити сбрасывать со счетов не стоит, Пеп и не такие отрывы отыгрывал.
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Пако
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Правильное мнение высказал Джейми Каррагер!
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Anvar Esemuratov
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Я тоже хочу, но сезон длинный, а травмы и другие обстоятельства могут помешать.
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6rpvsqvwtj
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Аминь 🙏
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