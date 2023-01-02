Джейми Каррагер: «Хочу, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ. Нравится работа Артеты»
Джейми Каррагер хочет, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ.
«Я бы очень хотел, чтобы «Арсенал» выиграл Премьер-лигу.
Приятно говорить о том, что разные команды делают разные вещи, а за то время, что я работаю в Sky Sports, «Арсенал» не был особенно хорош, и мне приходилось относиться к нему довольно негативно.
Но посмотрите на начало сезона: одно поражение, одна ничья, остальные победы. И при чем это поражение они не заслужили.
Приятно видеть другую команду, другую историю. Мне очень нравится то, что сделал Артета. Я брал у него интервью несколько недель назад, и оно прошло очень хорошо.
Мне нравится смотреть, как его команда выкладывается. Это молодые игроки, у них много энергии, это захватывающе и быстро. Когда их показывают по телевизору, хочется смотреть на них. Я бы хотел, чтобы они продолжили и сделали это», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
Сити есть Сити, но я думаю в этом сезоне будет больше осечек, чем обычно.
Так что, удачи Артете и Ко!