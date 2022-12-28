Хау – единственный английский тренер с 20+ победами в АПЛ за календарный год в XXI веке

Главный тренер « » установил в XXI веке рекорд для английских тренеров.

«Сороки» под его руководством в 2022-м одержали 21 победу в чемпионате Англии.

Последним английским тренером, который добивался такого количества побед в , был Рой Эванс («Ливерпуль») – 22 в 1996-м. У Кевина в «Ньюкасле» было 24 победы в 1994-м, а также 23 в 1995-м.

Хау в текущем году имеет возможность выиграть еще один матч: 31 декабря «Ньюкасл» примет «Лидс».

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