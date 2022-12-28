Хау – единственный английский тренер с 20+ победами в АПЛ за календарный год в XXI веке

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Кевин Киган Эдди Хау Футбол

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау установил в XXI веке рекорд для английских тренеров.

«Сороки» под его руководством в 2022-м одержали 21 победу в чемпионате Англии.

Последним английским тренером, который добивался такого количества побед в АПЛ, был Рой Эванс («Ливерпуль») – 22 в 1996-м. У Кевина Кигана в «Ньюкасле» было 24 победы в 1994-м, а также 23 в 1995-м.

Хау в текущем году имеет возможность выиграть еще один матч: 31 декабря «Ньюкасл» примет «Лидс».

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9 комментариев

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Арман Мартиросян
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Он ещё в Борнмуте был отличным тренером, ставил интересный футбол аутсайдеру, но руководство не поддержало трансферами и закономерно вылетели из за эпидемии травм. Может через пару лет увидим в сборной Англии вместо бездаря Саутгейта.
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Eziz Caryew
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Ответ rigobersong
Нет, наоборот сильно насмешили🤣🤣🤣 Кстати, что у тебя с лицом?:))🇦🇷🥇
Просто не понимаю твоей обиды на португальцев, ладно Роналду постоянно унижающий твою любимую команду,но португальцы то что тебе сделали?
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rigobersong
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Ответ Eziz Caryew
Сильно обидели португальцы?
Нет, наоборот сильно насмешили🤣🤣🤣 Кстати, что у тебя с лицом?:))🇦🇷🥇
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Eziz Caryew
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Ответ rigobersong
Без пафоса, без понтов, без португальцев. Хау шикарен:)
Сильно обидели португальцы?
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Yamokachi
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С поддержкой юго-востока... Хау доволен))
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Blaumerc
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Учитывая что больше половины команд в АПЛ тренируют иностранцы, результат заслуживает уважения. Тем более Ньюкасл с новыми владельцами дают ему такую возможность.
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corazón blanco
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Очень рад за Хау, проделывает огромную работу, очень импонирует тот футбол, который он ставит в Ньюкасле. И здорово, что шейхи пришли и не мешают ему работать.
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Mark Safaniev
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Ответ rigobersong
Без пафоса, без понтов, без португальцев. Хау шикарен:)
Причём тут португальцы 😭?
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rigobersong
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Без пафоса, без понтов, без португальцев. Хау шикарен:)
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