Медведев поедет с «Ростовом» на 1-й сбор. Вратарь пропустил более 2 месяцев из-за травмы колена
Агент Никиты Медведева рассказал о восстановлении вратаря «Ростова».
В середине сентября голкипер получил разрыв связки колена. Сообщалось, что он пропустит более полугода.
– Никита восстанавливается в Москве. Ездит на процедуры, проходит реабилитацию. Все идет по планам.
– Согласно этим планам, когда его ожидать?
– Сложный вопрос. Посмотрим.
– Но на первые сборы он полетит?
– Конечно. Даже если бы он еще не восстановился, все равно полетел бы с командой.
– Он сейчас уже тренируется в зале?
– Да, занимается индивидуально с тренером, делает упражнения. Отпуск проходит мимо него.
– Он никуда не полетит отдыхать?
– Нет, никуда не полетит, надо восстанавливаться. Но ничего страшного, – сказал Андрей Талаев.
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