Вернер может сыграть с «Баварией» 20 января. Он восстанавливается с опережением графика

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Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер может вернуться на поле в январе.

По данным Bild, немецкий нападающий, пропустивший ЧМ-2022 из-за травмы голеностопа, восстанавливается с опережением графика и добился значительного прогресса за последнее время. Перед Рождеством игрок начнет беговые упражнения.

Утверждается, что Вернер может быть готов уже к матчу с «Баварией» в 16-м туре Бундеслиги, назначенному на 20 января.

В текущем сезоне 26-летний форвард забил 4 гола в чемпионате за 9 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь

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