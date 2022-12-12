«У Саутгейта тяжелая работа. Пришлось говорить про ЛГБТ, коронавирус, брексит. А он футбольный тренер!» Невин про Гарета

Экс-полузащитник сборной Шотландии Пэт Невин поддержал тренера Англии Гарета Саутгейта.

– Как бы вы оценили работу Саутгейта за эти шесть лет?

– Работа тяжелая. Ему пришлось отвечать на вопросы про коронавирус, Брексит, проблемы ЛГБТ... А ведь он футбольный тренер!

Он прошел через все это твердой походкой, не на цыпочках, и справился настолько хорошо, насколько это было возможно. Кажется, что легко со всем этим разобраться, но это не так. Трудностей полно. Стресс и давление могут вынудить сказать его: «Это не для меня».

Строительство команды шло долго, и работа почти завершена. Я шотландец и не собираюсь нахваливать Саутгейта, но он очень неплохо потрудился, было бы странно от всего этого отказаться. Для Англии было бы лучше, чтобы он остался, – отметил Невин.

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