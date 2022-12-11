Ширер об Англии: «Прогрессивная и молодая сборная вылетела. Дерьмо иногда случается, это не провал системы»

прокомментировал вылет сборной Англии с .

в матче 1/4 финала с Францией реализовал один пенальти, но при счете 1:2 не забил второй.

«Анализируйте это сколько угодно (и я уверен, что мы это сделаем), но иногда матчи зависят от моментов. И иногда они складываются не в вашу пользу.

Кейн промахнулся с пенальти. И эта прогрессивная, молодая сборная Англии со своим прогрессивным тренером отправляется домой.

Это не институциональный провал, провал системы или замен, или тактики, или таланта, или неумения тренироваться. Иногда случается дерьмо, и тогда сон покидает тебя», – написал бывший игрок сборной в колонке для The Athletic.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ