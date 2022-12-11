Ширер об Англии: «Прогрессивная и молодая сборная вылетела. Дерьмо иногда случается, это не провал системы»
Алан Ширер прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ-2022.
Харри Кейн в матче 1/4 финала с Францией реализовал один пенальти, но при счете 1:2 не забил второй.
«Анализируйте это сколько угодно (и я уверен, что мы это сделаем), но иногда матчи зависят от моментов. И иногда они складываются не в вашу пользу.
Кейн промахнулся с пенальти. И эта прогрессивная, молодая сборная Англии со своим прогрессивным тренером отправляется домой.
Это не институциональный провал, провал системы или замен, или тактики, или таланта, или неумения тренироваться. Иногда случается дерьмо, и тогда сон покидает тебя», – написал бывший игрок сборной Англии в колонке для The Athletic.
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