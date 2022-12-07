Вылет Испании по пенальти, 6 голов Португалии и Роналду на лавке, лимит в КХЛ ужесточат, состав сборной на КПК, «Юве» могут понизить в классе и другие новости

1. Вторник на ЧМ-2022 подарил новую сенсацию: Испания в 1/8 финала дотянула до серии пенальти с Марокко – и вылетела! Кипер марокканцев Яссин Буну отбил удары Бускетса и Солера, а Сарабия зарядил в штангу. Унаи Симон отразил один из ударов марокканских игроков, но три остальных были точны.

Испанцы установили антирекорд чемпионатов мира, проиграв 4 из 5 серий 11-метровых. Кроме того, Испания ни разу не прошла дальше 1/8 финала ЧМ после чемпионства в 2010-м. А вот марокканская сборная вообще впервые вышла в четвертьфинал мирового первенства.

2. Во втором матче дня на ЧМ Португалия оставила мокрое место от сборной Швейцарии, забив сопернику 6 голов. Криштиану Роналду начал игру в запасе и вышел лишь на 73-й минуте, отметившись ударом в стенку со штрафного и голом из офсайда. А заменивший его в старте Гонсалу Рамуш тем временем сделал хет-трик.

Португалия вышла в 1/4 финала ЧМ впервые с 2006 года и лишь в третий раз сыграет на этой стадии. Соперником команды Фернанду Сантуша станет сборная Марокко.

3. Минспорт утвердил ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.

4. У Криштиану Роналду есть предложение только от «Аль-Насра». Форвард еще не дал согласия на переход.

5. Ральф Рангник может стать менеджером сборной Германии. Другие кандидаты – Хитцльспергер, Заммер, Маттеус, Хедира, Лам, Бобич.

6. КХЛ. СКА обыграл «Динамо», «Ак Барс» уступил «Барысу», «Автомобилист» победил «Металлург», «Авангард» проиграл «Салавату»

7. Международный союз конькобежцев включил Анну Щербакову в промо-ролик премии ISU Skating Awards.

8. НХЛ. «Сент-Луис» обставил «Айлендерс» (7:4), из российских «блюзменов» забил только Барбашев, Сорокин в 3-й раз в сезоне пропустил 5 шайб. «Питтсбург» победил «Коламбус» (4:1), у Малкина очередная передача, Марченко дебютировал в лиге. Все результаты дня – здесь.

9. Никита Нестеров, Дмитрий Воронков, Александр Никишин и Арсений Грицюк вошли в состав хоккейной сборной России на Кубок Первого канала. Ковальчук, Есмантович и Каменский будут советниками главного тренера Алексея Жамнова.

10. Габи Жезусу сделали операцию на колене. Форвард «Арсенала» может пропустить 3 месяца.

11. НБА. 43 очка Митчелла помогли «Кливленду» прервать победную серию «Лейкерс» и другие результаты.

12. «Ювентусу» грозит понижение в классе из-за финансовых нарушений, считает спортивный юрист Маттиа Грассани.

13. Самюэль Это′О ударил ногой блогера после оскорблений и обвинений в подкупе судьи матча за выход на ЧМ Алжир – Камерун. Пострадавший обратился в полицию Катара.

14. Британский юрист Артур Грэм может стать адвокатом РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Камилы Валиевой.

15. Хавбек «Дженоа» Маноло Портанова приговорен к 6 годам тюрьмы за групповое изнасилование.

16. Сборная Нидерландов арендовала яхту и устроила морскую прогулку в выходной в Катаре.

17. Игроки Марокко делали фото с флагом Палестины после победы над Испанией.

18. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер объявил о расставании со своей девушкой Шарлоттой Сине.

Цитаты дня.

Уле Эйнар Бьорндален: «Развитие лыжных гонок идет в неправильном направлении, это катастрофа»

Рафинья – Кину после критики Бразилии за танцы: «Это проблема тех, кому это не нравится. Мы будем продолжать»

Александр Соболев: «Я рукожоп в делах по дому, топор. Могу пропылесосить, посуду помыть, гвоздь забить, а условно фильтр питьевой уже не поменяю»

Губерниев – норвежским лыжникам: «Хватит врать и лицемерить! Если вы действительно нуждаетесь в соперниках из России, помогите нам вернуться»

Энрике о вылете от Марокко: «Испания доминировала, но нужно было больше создавать. Ответственность за пенальти – на мне»

Президент Португалии о 6:1: «Великолепный матч. Тренерские решения отлично сработали»

Сантуш о Роналду в запасе: «У Сантуша нет проблем с капитаном сборной, мы дружим много лет. Он подал прекрасный пример как великий капитан»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ