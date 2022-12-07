Марченко дебютировал в НХЛ за «Коламбус»: 2 броска, 2 хита и блок за 10:03 с «Питтсбургом» при 3:47 в большинстве
Кирилл Марченко дебютировал в НХЛ за «Коламбус».
22-летний россиянин вышел на лед в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (1:4).
В своем первом матче в лиге Кирилл сыграл 10 минут 3 секунды (3:47 – в большинстве, полезность «0»). В его активе 2 броска в створ, 2 силовых приема и 1 заблокированный бросок соперника.
Ранее в этом сезоне Марченко выступал за «Кливленд» в АХЛ. Он набрал 19 (8+11) очков при полезности «минус 5» в 16 матчах регулярного чемпионата.
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