Александр Соболев: «Я рукожоп в делах по дому, топор. Могу пропылесосить, посуду помыть, гвоздь забить, а условно фильтр питьевой уже не поменяю»

высказался о жене, семье и своих навыках в делах по дому.

– Почему футболисты рано женятся?

– Не знаю. Разве все рано женятся? Про себя могу сказать так: если бы не женился в столь раннем возрасте, то, наверное, я бы сейчас в «Спартаке» не играл.

Семья тебя мотивирует, дисциплинирует. Когда есть деньги, слава, то можно отдыхать, кайфовать, в клубы ходить. Я этого не делаю, потому что у меня есть семья. Я все время дома.

Скажу честно: если бы не было семьи, то был бы кайфариком и ничего хорошего из меня бы не вышло. Не было такой никогда мысли, что не нагулялся. В 17-18 лет шлялся где-то в Барнауле. Там мог и остаться. Никогда не жалел и не жалею, что женился.

– Как вы познакомились с женой?

– На Новый год пришли разные компании, я в одной, она в другой. Так и познакомились. Как сделал предложение? Да просто сказал – «Давай поженимся». Без романтики, без лошадей. Познакомили родителей – и все.

– У вас красивая фамилия. Какая фамилия была у жены, сразу ли она согласилась взять вашу?

– У нее была фамилия Думайленко. В принципе, у нее не было выбора: если бы не согласилась, то ничего бы не было. Но это так, шутка. На самом деле, даже не обсуждали. В России смена фамилии – почти автоматом.

– Что вы можете сами сделать по хозяйству?

– Что-то элементарное. Могу пропылесосить, посуду помыть, молотком гвоздь забить. А условно какой-нибудь фильтр питьевой уже не поменяю.

Поэтому, когда папа приезжает в гости, помогает что-то сделать по дому. А я в этом плане топор. Не знаю, можно так сказать или нет – я рукожоп. Только ногами немного умею.

– Можете ли вы пойти в магазин женских вещей и купить жене подарок?

– Наверное, не смогу. Ювелирное украшение способен выбрать и купить, а одежду – нет. Даже не думал об этом, – сказал форвард , отвечая на вопросы футболисток сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ