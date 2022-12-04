Япония — Хорватия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В очередном матче 1/8 финала на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Японии и Хорватии. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Джануб» и начнется в 18.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Япония – Хорватия

Во сколько матч Япония – Хорватия

Стали известны стартовые составы команд.

Япония: Гонда – Йосида, Танигути, Томиясу, Нагатомо – Эндо, Морита, Камада – Ито, Доан, Маэда.

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич – Модрич, Ковачич, Брозович – Перишич, Крамарич, Петкович.

Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с победителем игры национальных команд Бразилии и Южной Кореи.