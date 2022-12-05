Карпин – игрокам «Ростова»: «Ну что, футболистики, отдыхаете? Особо не пьем и не жрем, повнимательнее»

во время отпуска записал видеообращение к игрокам «Ростова».

«Ну что, футболистики, как дела у вас там? Отдыхаете?

Ладно, нормально все, отдыхайте, только особо не пьем и не жрем. Так что повнимательнее», – сказал главный тренер .

Футболисты «Ростова» не проигнорировали наставления главного тренера.

«Здравствуйте, Георгич! Нормально отдыхаем, на водичке. Вам тоже хорошего отдыха, всем привет», – сказал полузащитник в ответном сообщении.

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