Карпин – игрокам «Ростова»: «Ну что, футболистики, отдыхаете? Особо не пьем и не жрем, повнимательнее»
Валерий Карпин во время отпуска записал видеообращение к игрокам «Ростова».
«Ну что, футболистики, как дела у вас там? Отдыхаете?
Ладно, нормально все, отдыхайте, только особо не пьем и не жрем. Так что повнимательнее», – сказал главный тренер «Ростова».
Футболисты «Ростова» не проигнорировали наставления главного тренера.
«Здравствуйте, Георгич! Нормально отдыхаем, на водичке. Вам тоже хорошего отдыха, всем привет», – сказал полузащитник Данил Глебов в ответном сообщении.
Глебов о виски: «Порой можно чуть-чуть. Если не напиваешься в ноль, а утром свежий на тренировке – какие проблемы?»
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