Panini выпустила коллекцию с игроками РПЛ – 429 наклеек
Компания Panini запустила продажу альбома и наклеек, посвященных сезону Мир РПЛ 2022/23.
Все 16 клубов-участников РПЛ представлены подборкой интересных фактов и статистикой игроков.
Каждой команде посвящено 25 наклеек, включающих логотип клуба, домашнюю форму, 20 игроков основного состава и 3 наиболее значимых футболиста. Всего в коллекции 429 наклеек – 363 стандартных и 66 блестящих.
В розничную продажу альбом и наклейки поступят с 5 декабря.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии