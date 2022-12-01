Panini выпустила коллекцию с игроками РПЛ – 429 наклеек

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Компания Panini запустила продажу альбома и наклеек, посвященных сезону Мир РПЛ 2022/23.

Все 16 клубов-участников РПЛ представлены подборкой интересных фактов и статистикой игроков.

Каждой команде посвящено 25 наклеек, включающих логотип клуба, домашнюю форму, 20 игроков основного состава и 3 наиболее значимых футболиста. Всего в коллекции 429 наклеек – 363 стандартных и 66 блестящих.

В розничную продажу альбом и наклейки поступят с 5 декабря.

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