Генсек ЧМ-2022 о погибших рабочих: «От 400 до 500 человек. Одна смерть – это уже слишком много»

В оргкомитете ЧМ-2022 назвали количество рабочих, погибших при строительстве стадионов.

«По оценкам, около 400 человек. От 400 до 500. У меня нет точной цифры. Одна смерть – это уже слишком много смертей, это ясно и понятно.

Я думаю, что с каждым годом стандарты здоровья и безопасности на объектах улучшаются, по крайней мере, на наших объектах.

Представители профсоюзов Германии и Швейцарии высоко оценили работу, проделанную на объектах чемпионата мира, и улучшения, которые произошли», – сказал генеральный секретарь организационного комитета ЧМ-2022 Хассан Аль-Тавади в интервью .

Напомним, в феврале 2021 года газета The Times сообщила, что 6 500 рабочих-мигрантов погибли в Катаре с тех пор, как страна получила право на проведение чемпионата мира.

Сколько мигрантов погибло на стройках ЧМ-2022 – 3 или минимум 6700? Поборол ли Катар рабство? Только факты о проблемах рабочих