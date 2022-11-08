Форвард Камеруна Абубакар: «Салах не впечатляет. Могу играть ничуть не хуже, просто у меня нет шанса в большом клубе»

сравнил себя с .

«Я понимаю, почему к нему так относятся – он один из лучших бомбардиров в Премьер-лиге. Но это мое мнение, и мне наплевать, если людям оно не нравится. Он меня не впечатляет.

Я могу играть ничуть не хуже него, просто у меня нет возможности играть в большом клубе», – заявил нападающий сборной Камеруна и «Аль-Насра» в интервью 90FootballFr.

30-летний Абубакар наиболее известен по игре за «Порту» и «Бешикташ».