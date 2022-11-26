Неймар выложил фото распухшего голеностопа. Он получил травму в 1-м туре ЧМ-2022
Неймар показал последствия своей травмы.
Форвард сборной Бразилии выложил фото, на котором изображены его распухший голеностоп и процесс восстановления.
Напомним, Неймар получил травму в матче 1-го тура ЧМ-2022 против Сербии (2:0).
Фото: соцсети Неймара
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