Неймар выложил фото распухшего голеностопа. Он получил травму в 1-м туре ЧМ-2022

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Неймар показал последствия своей травмы.

Форвард сборной Бразилии выложил фото, на котором изображены его распухший голеностоп и процесс восстановления.

Напомним, Неймар получил травму в матче 1-го тура ЧМ-2022 против Сербии (2:0).  

Фото: соцсети Неймара

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