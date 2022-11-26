показал последствия своей травмы.

Форвард сборной выложил фото, на котором изображены его распухший голеностоп и процесс восстановления.

Напомним, Неймар получил травму в матче 1-го тура против Сербии (2:0).

Фото: соцсети Неймара

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