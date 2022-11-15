Плющенко о ЧМ-2022: «Люблю футбол, посмотрю, если будет время. Ни одна команда не интересна, кроме Российской Федерации, но мы не участвуем, к сожалению»

Евгений Плющенко рассказал, будет ли смотреть матчи чемпионата мира-2022.

«Буду ли следить за чемпионатом мира по футболу? У меня в этом году очень плотный график, много шоу. Сейчас очень много спортсменов, которых я веду, я очень занят. Если будет время, конечно, буду смотреть. Я люблю футбол, поэтому буду наслаждаться.

За кого буду болеть на турнире? Мне ни одна команда не интересна. Мне интересна команда Российской Федерации, но, к сожалению, в этом году мы не примем участия», – цитирует двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию «Чемпионат» со ссылкой на Legalbet.

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Депутат Журова о ЧМ: «Был правильный призыв болеть за сербов – они всегда нас поддерживают. Сама традиционно буду за Аргентину и Уругвай»