Гайич о том, что он неправильно поступил в эпизоде с Зобниным: «Ха-ха, а какое решение правильное? Соперник должен был первым выбить мяч»

прокомментировал эпизод с в матче со (2:2).

На 17-й минуте игры Зобнин предложил Гайичу остановить встречу, так как два игрока лежали на поле. Защитник ЦСКА проигнорировал просьбу Зобнина, подхватил мяч и начал атаку, завершившуюся голом армейцев.

«Зобнин заявил, что я поступил неправильно, и в том моменте должен был останавливать игру? Ха-ха, а какое решение тогда правильное?

Тогда соперник должен был первым выбить мяч, однако они продолжили игру. Я подобрал мяч, и только после этого Зобнин потребовал остановить игру. Но это был не тот момент, когда я должен выбить мяч и остановиться», – сказал защитник ЦСКА.