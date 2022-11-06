Микель Артета: «Челси» – топ-клуб, мы заслужили победу. Наша молодая команда играла так, как нам хочется»

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Микель Артета остался доволен победой «Арсенала» над «Челси» (1:0).

«Очевидно, что мы хотели вернуться на первое место, но конкуренция очень серьезная. Мы приехали в гости к топ-команде и заслужили победу в этом матче.

Феноменально, как такая молодая команда показала зрелость, самообладание, стойкость и мужество играть так, как нам хочется. 

Победа на этом стадионе – еще один повод верить, что игроки могут делать это под давлением и против больших соперников», – сказал тренер «Арсенала» в интервью BT Sport.

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