Микель Артета: «Челси» – топ-клуб, мы заслужили победу. Наша молодая команда играла так, как нам хочется»
Микель Артета остался доволен победой «Арсенала» над «Челси» (1:0).
«Очевидно, что мы хотели вернуться на первое место, но конкуренция очень серьезная. Мы приехали в гости к топ-команде и заслужили победу в этом матче.
Феноменально, как такая молодая команда показала зрелость, самообладание, стойкость и мужество играть так, как нам хочется.
Победа на этом стадионе – еще один повод верить, что игроки могут делать это под давлением и против больших соперников», – сказал тренер «Арсенала» в интервью BT Sport.
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