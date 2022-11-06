Микель Артета: «Челси» – топ-клуб, мы заслужили победу. Наша молодая команда играла так, как нам хочется»

остался доволен победой «Арсенала» над (1:0).

«Очевидно, что мы хотели вернуться на первое место, но конкуренция очень серьезная. Мы приехали в гости к топ-команде и заслужили победу в этом матче.

Феноменально, как такая молодая команда показала зрелость, самообладание, стойкость и мужество играть так, как нам хочется.

Победа на этом стадионе – еще один повод верить, что игроки могут делать это под давлением и против больших соперников», – сказал тренер в интервью BT Sport.