Матч инклюзивного клуба для женщин и небинарных людей аннулирован из-за участия неразрешенного игрока. FA хочет, чтобы игрок прошел гормональный тест

наказала инклюзивный клуб из-за участия неразрешенного игрока.

Матч Manchester Laces, клуба для женщин и взрослых небинарных людей, завершился вничью (2:2), но был аннулирован по решению FA в связи с тем, что участие в игре принял неразрешенный футболист.

Сам игрок идентифицирует себя как небинарную персону, и, хотя у него есть женский паспорт и свидетельство о рождении, согласно правилами FA, он не может играть ни в мужской, ни в женской лигах.

Футбольная ассоциация Англии хочет, чтобы игрок прошел гормональный тест, однако игрок не хочет этого делать, так как ему «не комфортно», и он сомневается, что результаты будут корректно интерпретированы. Эта ситуация длится с августа.

Клуб уже провел несколько матчей в сезоне. Последний результат был аннулирован с присуждением победы сопернику. Manchester Laces обратился к FA за разъяснениями. В ассоциации сообщили, что находятся в контакте с игроком и ждут необходимых документов, чтобы оценить, удовлетворяют они требованиям или нет.