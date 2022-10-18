17-летний форвард «Локо» Пушкарев интересен «Лацио», «Удинезе» и «Бенфике». Он лучший в ЮФЛ по «гол+пас»

Форвард Денис Пушкарев привлек внимание клубов Серии А.

17-летний россиянин попал в поле зрения скаутов молодежных отделений и , а также «Бенфики».

В текущем сезоне Пушкарев, способный играть и на позиции плеймейкера, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач в 12 матчах ЮФЛ-1. Он лидирует в лиге по системе «гол+пас».

В марте нападающему исполнится 18, и до этого времени речь о трансфере в Европу, вероятно, не идет.