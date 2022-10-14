Промес о цитате «Мы порвем ЦСКА»: «Меня решили спровоцировать, видимо. Я фотографировался с фанатами, журналисты решили сделать какую‑то историю»

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Квинси Промес объяснил свое высказывание перед матчем с ЦСКА.

Футболист «Спартака» прокомментировал слова о том, что он якобы сказал: «Спартак» порвет ЦСКА».

«Если честно, я просто фотографировался с фанатами, и рядом были журналисты, которые решили сделать из этого какую‑то историю, хотя я ни на какие вопросы журналистов не отвечал.

Видимо, меня решили спровоцировать, но сейчас я впервые говорю о дерби. Все остальное – фейк-ньюс», – сказал Промес.

«Спартак» о цитате Промеса «Мы порвем ЦСКА»: «Квинси спросили: «Will you beat CSKA?» Он ответил: «Yes»

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