Глебов о 2-м месте «Ростова»: «Приятно, но пара неудачных игр может отбросить вниз»
Данил Глебов высказался о результатах «Ростова» в сезоне Мир РПЛ.
— Насколько сильно команда погружена в расклады в таблице?
— Понятно, что смотрим все. Приятно, что находимся на втором месте, но пара неудачных игр может отбросить тебя вниз. Задача — побеждать в каждой игре.
— Когда «Зенит» теряет очки в Воронеже, что вы чувствуете?
— Ничего. Ну, потеряли и потеряли, ничего страшного. «Факел» — молодцы, сыграли вничью с «Зенитом» дома, но мы больше отталкиваемся от своей игры, – сказал хавбек «Ростова».
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