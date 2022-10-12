Глебов о 2-м месте «Ростова»: «Приятно, но пара неудачных игр может отбросить вниз»

высказался о результатах «Ростова» в сезоне Мир .

— Насколько сильно команда погружена в расклады в таблице?

— Понятно, что смотрим все. Приятно, что находимся на втором месте, но пара неудачных игр может отбросить тебя вниз. Задача — побеждать в каждой игре.

— Когда «Зенит» теряет очки в Воронеже, что вы чувствуете?

— Ничего. Ну, потеряли и потеряли, ничего страшного. «Факел» — молодцы, сыграли вничью с «Зенитом» дома, но мы больше отталкиваемся от своей игры, – сказал хавбек .