Роналду набирает очки в 3 матчах подряд за «МЮ» – 2+1

набрал очки в третьем матче подряд за .

Нападающий манкунианцев отметился забитым мячом в матче чемпионата Англии против «Эвертона» (2:1, второй тайм).

Таким образом, португалец записывает на свой счет результативное действие в третьей встрече кряду.

Ранее Роналду забил мяч в игре Лиги Европы против «Шерифа», а затем сделал результативную передачу в матче с «Омонией».

Роналду наконец забил в АПЛ! И необычно отпраздновал – что это было?