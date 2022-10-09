Роналду набирает очки в 3 матчах подряд за «МЮ» – 2+1
Криштиану Роналду набрал очки в третьем матче подряд за «Манчестер Юнайтед».
Нападающий манкунианцев отметился забитым мячом в матче чемпионата Англии против «Эвертона» (2:1, второй тайм).
Таким образом, португалец записывает на свой счет результативное действие в третьей встрече кряду.
Ранее Роналду забил мяч в игре Лиги Европы против «Шерифа», а затем сделал результативную передачу в матче с «Омонией».
Роналду наконец забил в АПЛ! И необычно отпраздновал – что это было?
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