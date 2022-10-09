«Да, я армеец, но болею, кстати, за «Ростов». Олимпийский чемпион Никита Нагорный посетил матч «Спартак» – «Крылья Советов»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный посетил матч 12-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» (5:2).

Сегодня на трибунах также находились фигуристки Анна Щербакова, Дарья Усачева и гимнастка Ангелина Мельникова.

«Что делал на «Спартаке»? Да, я армеец, но болею, кстати, за «Ростов», – ответил Нагорный журналистам.

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