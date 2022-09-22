Домингес рекомендовал «Оренбургу» подписать Веру в межсезонье. Хавбек был арендован у «Лануса»

Экс-игрок порекомендовал «Оренбургу» пригласить Лукаса Веру.

25-летний полузащитник перешел в российский клуб летом на правах аренды из .

«Российский рынок очень ограничен – список интересных молодых футболистов у всех плюс-минус один и тот же, может отличаться всего пара фамилий. К сожалению, «Оренбург» – далеко не первый в очереди на таких игроков.

Из-за состояния нашего рынка «Оренбургу» пришлось смотреть в другую сторону. Думаю, всем понятно, что сейчас Латинская Америка – одно из самых доступных направлений, а рядом с клубом оказались ребята, которые классно в нем разбираются.

После потери «Оренбург» нуждался в новом центральном полузащитнике. Здесь очень помог Алехандро Домингес, который предложил нам Лукаса Веру. Наш массажист Марк Шагабудинов – личный реабилитолог Домингеса, кажется, он сопровождал Чори во всех командах, начиная с первого захода в Казань.

В 2020-м «Оренбург» проводил сборы в Испании, к нам подъехал Домингес. С тех пор хорошо общаемся, Чори даже говорит по-русски. Этим летом Домингес приезжал в Оренбург. Ну а Вера уже отдал три голевые передачи, стал лучшим игроком матча с , – рассказал спортивный директор «Оренбурга» .

Подробную статистику выступлений 25-летнего аргентинца смотрите здесь.

«Оренбург» удивляет: подписали пять латиноамериканцев и эффектно играют в атаке. Как сложился новый стиль?