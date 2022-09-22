Тренер «Кельна» о еврокубках: «Тебя выбивают из одного соревнования и расстилают красную дорожку в следующем. Мне это кажется сложным»

Главный тренер недоволен нынешним форматом еврокубков.

«Лига чемпионов должна быть для чемпионов, а не для клубов от первого до четвертого места. Это очень похоже на Суперлигу.

Сегодня ты занимаешь третье место в своей группе Лиги чемпионов и попадаешь в , а тот, кто займет третье место [в ЛЕ], попадет в Лигу конференций.

Тебя выбивают из одного соревнования и расстилают красную дорожку в следующем. Мне это кажется немного сложным», – сказал Баумгарт в интервью Kicker.