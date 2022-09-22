Тренер «Кельна» о еврокубках: «Тебя выбивают из одного соревнования и расстилают красную дорожку в следующем. Мне это кажется сложным»

Главный тренер «Кельна» Штеффен Баумгарт недоволен нынешним форматом еврокубков.
«Лига чемпионов должна быть для чемпионов, а не для клубов от первого до четвертого места. Это очень похоже на Суперлигу.
Сегодня ты занимаешь третье место в своей группе Лиги чемпионов и попадаешь в Лигу Европы, а тот, кто займет третье место [в ЛЕ], попадет в Лигу конференций.
Тебя выбивают из одного соревнования и расстилают красную дорожку в следующем. Мне это кажется немного сложным», – сказал Баумгарт в интервью Kicker.