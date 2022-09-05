ЦСКА об отзаявке Мухина и Яковлева: «Это технический перенос футболистов»

ЦСКА отреагировал на информацию об отзаявке и .

Сведения об этом появились на официальном сайте . В связи с этим появились слухи, что игроки могут покинуть клуб.

«Это технический перенос футболиста из одного списка в другой, который невозможно провести без «отзаявки».

Дело в том, что по регламенту Кубка России на поле могут находиться одновременно не более 5 футболистов не из списка 3A. У ЦСКА в списке 3A заявлены в настоящий момент 18 футболистов при 7 свободных слотах. При этом в списке 3B, например, очевидные игроки первой команды Мухин и Яковлев.

Поэтому за счет технического переноса футболистов из одного списка в другой у тренерского штаба появляется больше возможностей по формированию состава на кубковые матчи», – сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.