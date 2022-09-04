Роналду получил 6 баллов от Sky за игру с «Арсеналом». Магуайр и Санчо – худшие в «МЮ», Рэшфорд и Эриксен – лучшие

Харри Магуайр вошел в число худших футболистов «Манчестер Юнайтед» в матче с .

Манкунианцы одержали победу со счетом 3:1 в игре .

Худшие оценки по версии Sky Sports в клубе из Манчестера получили Магуайр (вышел на замену на 80-й минуте) и (был заменен на 67-й минуте) – им поставили по 5 баллов.

Нападающий Криштиану Роналду (вышел на 58-й минуте) был удостоен оценки 6.

Лучшими в составе стали и Кристиан Эриксен – игрокам поставили 8 баллов.

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