Ассист Кокорина в дебюте за «Арис», легенды «Спартака» обыграли «Зенит», штраф «ПСЖ» за нарушение ФФП, «Спартак» расторг контракт с Уруновым, поражение Серены и другие новости

1. Кокорин роскошно дебютировал в кипрском «Арисе» – голевой пас в первом же матче! Александр помог разгромить «Олимпиакос» из Никосии – 5:0. Не зря клуб презентовал форварда фразой «Царь в «Арисе».

2. «Спартак» одержал волевую победу над «Зенитом» во втором матче легенд (2:1), взяв реванш за поражение в июле. Забили Павлюченко, Ширко и Денисов. После игры московский клуб попрощался с Ребровым и Ещенко – им вручили памятные футболки с числом матчей за клуб.

3. «ПСЖ» оштрафован на 10 млн евро за нарушение ФФП, «Рома» выплатит 5 млн, «Интер» – 4, «Юве» – 3,5, «Милан» – 2. «Ман Сити», «Барса», «Челси» и еще 16 клубов технически выполнили правила ФФП, но за ними будут пристально следить.

4. После закрытия трансферного окна в топовых лигах пришло время подводить итоги. Клубы АПЛ потратили рекордные 1,9 млрд фунтов в это окно. «Челси» потратил больше всех – около 270 млн фунтов. «МЮ» – 2-й, «Вест Хэм» – 3-й, «Ноттингем Форрест» – 5-й. Также «Ноттингем» побил рекорд клубов АПЛ по числу трансферов за одно окно, подписав 21 новичка. Лишь 3 клуба не из АПЛ вошли в топ-10 по тратам за лето – «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария» «Аякс» заработал 216,2 млн евро на трансферах летом – больше всех, «Ман Сити» – 2-й, «Бавария» – 8-я, «Юве» – 9-й.

5. Другие трансферные новости. «Спартак» расторг контракт с легендарным Остоном Уруновым, у которого 9 матчей и 1 гол за клуб. Хавбек перешел в «Урал». Дзагоев перешел в «Рубин», контракт – до конца сезона.

«Барселона» подписала Алонсо. Контракт экс-защитника «Челси» – до 2023 года, отступные – 50 млн евро. Экс-защитник «Реала» Марсело перешел в «Олимпиакос». Батшуайи перешел из «Челси» в «Фенербахче». Экс-форвард ЦСКА Муса перешел в турецкий «Сивасспор».

«Милан» интересовался Захаряном, пишет Sport24. Трансфер не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки. «ПСЖ» предлагал Неймара «Ман Сити», но Гвардиола был против, бразильца хотели продать из-за напряженности в раздевалке.

6. Спартак Гогниев возглавил «Химки». Это третий тренер клуба с начала сезона.

7. US Open. Карен Хачанов прошел Джека Дрэйпера (британец снялся из-за травмы в третьем сете) и сыграет в 1/8 финала.

Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в 1/8 финала. Серена Уильямс в, вероятно, последнем матче в карьере проиграла Айле Томлянович. Американка впервые с 1998 года проиграла на турнире раньше второй недели.

8. В КХЛ «Спартак» победил «Амур», «Трактор» проиграл «Северстали», «Сочи» уступил «Сибири». Другие результаты – здесь.

9. Семак – лучший тренер РПЛ в августе. «Матч Премьер» выбрал Абаскаля, все решило голосование болельщиков. Лучшим игроком месяца признали Промеса – у хавбека «Спартака» 4+1 по «гол+пас» в 4 матчах.

10. Захарян стал 4-м в рейтинге самых перспективных игроков 2003 года рождения от CIES, уступив Беллингему, Мусиале и Эллиотту. Вратарь «Локо» Худяков занял 3-е место в рейтинге самых перспективных игроков 2004 года рождения, он уступил только Гави и Слонине.

11. «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» (1:0) благодаря голу Ройса. У «Дортмунда» 4 победы в 5 матчах Бундеслиги.

12. Во второй игровой день Евробаскета Украина разгромила Великобританию, 27+11+6 от Янниса помогли Греции обыграть Хорватию.

13. «Макларен» объявил о многолетнем контракте с чемпионом «Формулы-2» Пиастри.

14. В Аргентине из-за покушения на вице-президента страны отменили все матчи дня.

15. Стали известны новые подробности семейного конфликта Поля Погба. Полузащитника «Ювентуса» заманили в квартиру с людьми, вооруженными винтовками M16 и автоматами, в ночь с 20 на 21 марта – перед сбором сборной Франции. Французская прокуратура уже начала расследование по заявлению игрока о шантаже со стороны брата и вооруженной банды.

16. «Салават Юлаев» обновил дизайн формы: «Общий визуальный облик вдохновлен традиционными башкирскими костюмами».

17. Экс-депутат Госдумы, тренер по легкой атлетике Ольга Павлова дисквалифицирована на два года. Она приобрела допинг у тренера, привлеченного к уголовной ответственности.

18. В Брюсселе прошел двенадцатый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Магучих, Джексон, Найтон и Камачо-Куинн одержали победы, Дюплантис и Фрейзер-Прайс – 2-е.

Цитаты дня.

Медведев о «Спартаке»: «Посмотрим, какой он самый сильный. Главное – три очка в копилке»

Карло Анчелотти: «АПЛ опережает все лиги. Не знаю, когда это прекратится»

Поздняков о смене гражданства российскими атлетами: «Не вижу предмета разговора. Для наших спортсменов слово «патриотизм» – не пустой звук»

Виталий Фридзон: «НБА – это шоу. Настоящий баскетбол в Европе»

Муллин о Слуцком: «У Викторыча серьезные требования. Он говорит: «Не надо выдумывать: бежишь – беги, бьешь – бей»

Губернатор Подмосковья: «Ребята, которые профессионально занимаются футболом, хоккеем, гимнастикой, по 5 часов в день тренируются. Их не должны притеснять в школе»

Александр Кокорин: «Мой трансфер в «Арис» был сложным. Завтра выходной, разум начнет проясняться»