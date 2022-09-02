Губернатор Подмосковья: «Ребята, которые профессионально занимаются футболом, хоккеем, гимнастикой, по 5 часов в день тренируются. Их не должны притеснять в школе»

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Андрей Воробьев считает, что юных хоккеистов и футболистов не должны притеснять в школах.

«У нас есть большая программа в городах: и секции профессиональные, рисование, музыка. И здесь задача – найти особый подход к тем, кто увлечен или скрипкой, или футболом.

Например, ребята, которые профессионально занимаются футболом, хоккеем, гимнастикой, с головой, по 5 часов в день тренируются. И их не должны, на наш взгляд, в школе как-то притеснять, их должны поддерживать и понять, что они выбрали вот такой путь.

Знаю, что это легко сказать, сложно сделать. Но такой подход мы стараемся использовать», – сказал губернатор Московской области в интервью на радио Sputnik.

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