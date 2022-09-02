Поздняков о смене гражданства российскими атлетами: «Не вижу предмета разговора. Для наших спортсменов слово «патриотизм» – не пустой звук»

Глава Олимпийского комитета России ( ) считает несущественным вопрос смены гражданства российскими спортсменами на фоне отстранений.

Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к соревнованиям в связи с ситуацией на Украине.

«Я не вижу предмета разговора в вопросе смены гражданства российскими спортсменами.

Во многих видах спорта спортсмены меняли гражданство, потому что не могли найти место в сборной. Борьба – прекрасный пример. Но даже в таких видах спорта этот процесс застопорился.

Я считаю, что наши спортсмены – это одна из наиболее патриотично настроенных групп сограждан. Для них слова патриотизм, любовь, вера в родину и отечество – не пустой звук», – сказал Поздняков.

Почему наши фигуристы так нужны Канаде? Этично ли сейчас менять гражданство? А что если позовут Трусову?