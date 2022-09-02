Промес – лучший игрок РПЛ в августе. У хавбека «Спартака» 4+1 по «гол+пас» в 4 матчах

признан лучшим игроком РПЛ в августе.

За полузащитника «Спартака» проголосовали болельщики и эксперты Премьер-лиги. Представители «Матч Премьер» выбрали .

На награду Winline лучшему игроку августа также претендовали Малком ( ), ( ) и ( ).

Промес в прошлом месяце провел в чемпионате России четыре матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Его подробная статистика – здесь.

В сезоне-2022/23 в голосовании участвуют болельщики, эксперты лиги и канала «Матч Премьер».

15 лучших игроков РПЛ в августе: Малком, новый лидер «Спартака» Литвинов, ассистент Соболев и Иван Игнатьев (не только из-за хет-трика)