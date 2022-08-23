Гордон хочет перейти в «Челси». «Эвертон» требует за вингера 50+10 млн фунтов

Молодой вингер намерен перейти в «Челси».

О своем желании сменить команду 21-летний хавбек уведомил руководство «ирисок» и главного тренера .

Полузащитник хочет играть в Лиге чемпионов, полагая, что это увеличит его шансы поехать на в составе сборной Англии.

«Эвертон» дал понять , что отпустит Гордона только за 60 миллионов фунтов с учетом бонусов (50+10).

На данный момент сделка между клубами не согласована. С самим игроком лондонцы, как ожидается, договорятся об условиях контракта без каких-либо сложностей.

В 35 матчах прошлого сезона АПЛ Гордон забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.