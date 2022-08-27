Первая лига. «Шинник» примет «Уфу», «Алания» против «Волги», «Рубин» и КАМАЗ сыграют в воскресенье

«Шинник» сыграет с «Уфой» в 7-м туре Первой лиги.
Также сегодня «Алания» примет «Волгу».
В воскресенье «Рубин» примет КАМАЗ, лидирующий в турнирной таблице.
В понедельник тур закроют тульский «Арсенал» и «Енисей».
7-й тур
- Дата проведения
- 27 августа, 14.00, «Stadion Avangard»
- Дата проведения
- 27 августа, 16.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 27 августа, 17.00, «стадион Центральный Казань»
- Дата проведения
- 27 августа, 18.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 27 августа, 18.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 27 августа, 19.00, «им. С. Билимханова»
- Дата проведения
- 27 августа, 19.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
- Дата проведения
- 28 августа, 18.00, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 29 августа, 20.00, «Арсенал»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.