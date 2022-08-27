Первая лига. «Шинник» примет «Уфу», «Алания» против «Волги», «Рубин» и КАМАЗ сыграют в воскресенье

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«Шинник» сыграет с «Уфой» в 7-м туре Первой лиги.

Также сегодня «Алания» примет «Волгу»

В воскресенье «Рубин» примет КАМАЗ, лидирующий в турнирной таблице. 

В понедельник тур закроют тульский «Арсенал» и «Енисей»

Первая лига

7-й тур

Велес – Кубань
Дата проведения
27 августа, 14.00, «Stadion Avangard»
Онлайн матча

 

Акрон – Балтика
Дата проведения
27 августа, 16.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Родина
Дата проведения
27 августа, 17.00, «стадион Центральный Казань»
Онлайн матча

 

Волгарь – Нефтехимик
Дата проведения
27 августа, 18.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Шинник – Уфа
Дата проведения
27 августа, 18.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Алания – Волга Ульяновск
Дата проведения
27 августа, 19.00, «им. С. Билимханова»
Онлайн матча

 

Краснодар-2 – Динамо Махачкала
Дата проведения
27 августа, 19.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
Онлайн матча

 

Рубин – КАМАЗ
Дата проведения
28 августа, 18.00, «Ак Барс Арена»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Енисей
Дата проведения
29 августа, 20.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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