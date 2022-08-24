Все матчи сборной Польши на Чемпионате мира по футболу 2022

Сборная Польши пробивалась на Чемпионат мира через стыковые матчи, точнее, один матч. Сборную России от участия отстранили, и поляки победили шведов. Несмотря на наличие в составе Роберта Левандовского, один он в поле не воин. Все остальные игроки должны выжать из себя максимум, чтобы выйти в плей-офф из группы С, где предстоит сыграть с командами Саудовской Аравии, Мексики и Аргентины.

Групповой этап. Тур 1

22 ноября, 19:00. Мексика — Польша, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Групповой этап. Тур 2

26 ноября, 16:00. Польша — Саудовская Аравия, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

30 ноября, 22:00. Польша — Аргентина, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Мировое первенство возьмет старт 20 сентября и закончится финальным поединком 18 декабря. Аргентине в группе заранее отдают первое место. Скорее всего, в первом туре Польша будет играть с Мексикой за второе. Время начала матчей указано московское.