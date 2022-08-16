Миранчук пропустит не менее месяца. У хавбека «Торино» травма двуглавой мышцы бедра

Теги Торино серия А Италия травмы Алексей Миранчук Футбол

Травма Алексея Миранчука оказалась серьезнее, чем предполагалось. 

Ранее агент Валерио Джуффрида, представляющий интересы российского футболиста в Италии, сказал, что полузащитник «Торино» пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок. 

Позже туринский клуб сообщил, что обследование выявило у хавбека повреждение двуглавой мышцы бедра.

По информации Sport24, восстановление игрока займет не менее месяца. 

Статистика 26-летнего хавбека сборной России, который забил гол и был заменен в перерыве дебютного матча за «Торино» против «Монцы» (2:1) в 1-м туре Серии А, доступна здесь.

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