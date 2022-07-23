Тренер «Сочи» Точилин про 0:3: «Неудачный итог. ЦСКА – один из главных претендентов на золото РПЛ» 

Главный тренер прокомментировал крупное поражение от ЦСКА.

Во 2-м туре Мир армейцы оказались сильнее и одержали победу 3:0.

«Тяжело комментировать такие игры, тем более с таким счетом. Мы должны принять это, сделать выводы и в ближайшей игре реабилитироваться.

Если взять первый тайм, то была игра равная – они свой момент забили, а второй гол решил исход. По горячим следам я никого оценивать не готов, мы должны пересмотреть матч, осмыслить.

Мы готовились, хотели навязать свою игру. То, что ЦСКА начал играть вторым номером, — наша заслуга. Но в переходных фазах легко теряли мяч, а ЦСКА этим славится», – сказал Точилин на пресс-конференции.

«Конечно, для нас это неудачный итог. Проиграли крупно. Наверное, на сегодняшний момент мы просто где-то недоработали.

А ЦСКА лишний раз доказывает, что это команда, которая в этом сезоне будет одним из главных конкурентов за золотые медали», – отметил тренер «Сочи» в эфире «Матч Премьер».