Андронов о «Матч ТВ»: «Есть тема!» – самое жуткое в нашем спорте, но это верхушка айсберга. Мы все просрали. Пошлятина, хайп, ложь и лицемерие отравляют атмосферу»

раскритиковал шоу «Есть тема!», выходящее на канале «Матч ТВ».

«Самое жуткое и лютое, что случилось в мире нашего спорта, – это появление вот этой отвратной «Естьтемы». Причем [если] раньше-то еще можно было хныкать про «спорт вне политики», то после речей депутата Хамзаева и других – не выйдет. Или крестик снимите, или трусы наденьте.

Но это лишь верхушка айсберга. Другое чудовищное событие случилось тоже (!) в 2014-м. Было принято решение о создании «Матч ТВ». Вверху. Политическое.

Поначалу казалось, что это крутой проект (вот только руководители у него были странные). Одна из них сказала «мы начинаем с нуля» (хотя в недавнем «анамнезе» была, к примеру, сочинская Олимпиада, отлично показанная и отработанная и коллегами с РТР, и нами, редакцией «НТВ-плюс»).

Восемь лет спустя эпитет «писечно-сисечный» в адрес канала, разогнавшего кучу профессионалов, не выглядит перебором. Одно наличие Бузовой в студиях, пошлые наряды и такие же пошлые образы ведущих, их «полная деквалификация» чего стоят?

Мы все просрали. И наследие Сочи, и тем более ЧМ. Ничего нет. Карета снова стала тыквой.

И вот эта пошлятина, хайп, ложь и лицемерие – это намного страшнее и хуже допинговой истории. Это отравляет атмосферу. Вокруг.

Всю жизнь я считал, что спорт – это чистота. Кубинские боксеры, иранские борцы, Азаренко и Домрачева – все они позволяли отвлечься от репутации их государств.

Это тоже мертво. Посмотрите, как уничтожают Касаткину и ее менеджера Тартакову!

В воздухе зараза. И это не ковид и не принесенные украинскими боевыми голубями вирусы.

Посмотрите, что третий день несет депутат Терюшков? Его уже Песков «причесал», а он все лепит...» – написал бывший комментатор «Матч ТВ».

«Было стыдно, будто я подавала презервативы с какашками, а они их кидали в Касаткину и Рублева». Тартакова – о «Есть тема» и отстранении с «Матч ТВ»