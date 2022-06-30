Абаскаль об изучении русского: «Коммуникация – самое важное в футболе. Из-за московских пробок первые слова, которые я выучил, – «налево» и «направо»

Главный тренер рассказал об изучении русского языка.

«Коммуникация – самое важное в футболе. Если она нарушается, люди неправильно друг друга понимают.

Я уже несколько раз приезжал в новые страны и изучать их язык – большой вызов для меня. В России я нашел в этом вопросе большую поддержку. На тренировках мы используем английский, и игроки стараются, чтобы коммуникация происходило корректно.

Из-за московских пробок первые слова, которые я выучил, – «налево» и «направо», – передает слова Абаскаля корреспондент Sports.ru Денис Романцов.