Абаскаль об изучении русского: «Коммуникация – самое важное в футболе. Из-за московских пробок первые слова, которые я выучил, – «налево» и «направо»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об изучении русского языка. 

«Коммуникация – самое важное в футболе. Если она нарушается, люди неправильно друг друга понимают.

Я уже несколько раз приезжал в новые страны и изучать их язык – большой вызов для меня. В России я нашел в этом вопросе большую поддержку. На тренировках мы используем английский, и игроки стараются, чтобы коммуникация происходило корректно.

Из-за московских пробок первые слова, которые я выучил, – «налево» и «направо», – передает слова Абаскаля корреспондент Sports.ru Денис Романцов.

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