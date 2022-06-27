«Колорадо» и Ничушкин выиграли Кубок Стэнли, «Зенит» подпишет Родригао и отпустит Юри Алберто, Хачатурянц покинет пост президента РПЛ, Панарин рассказал об ОКР и другие новости утра

1. «Колорадо» впервые с 2001 года выиграл Кубок Стэнли, обыграв в финале «Тампу» (4-2, 2:1 в шестом матче). Двукратные чемпионы нанесли только 4 броска в створ в третьем периоде, хотя всю дорогу уступали в счете. Клуб упустил шанс стать первой династией в XXI веке и в эпоху потолка зарплат.

Самым ценным игроком плей-офф признали защитника «Эвеланш» Кэйла Макара. Валерий Ничушкин выиграл первый трофей в карьере. Он принял участие в шестом матче, хотя заметно прихрамывал перед игрой.

2. Ашот Хачатурянц покинет пост президента РПЛ. Он хотел найти для лиги титульного спонсора, беттинг-партнера и основного вещателя, и сейчас решил все эти задачи.

3. Артемий Панарин рассказал, что у него обсессивно-компульсивное расстройство. Сейчас хоккеист чувствует себя лучше, так как он отказался от соцсетей и пользуется кнопочным телефоном.

4. Похоже, у «Зенита» в новом сезоне значительно изменится состав. Форвард петербуржцев Юри Алберто переходит в «Коринтианс», объявить планируют на следующей неделе. В обратном направлении поедут вратарь Иван Куарезма и вингер Густаво Мантуан (правда, в «Зените» говорят, что еще не все согласовано). Кроме того, петербуржцы близки к подписанию Родригао и Кассьерры из «Сочи».

В то же время Малком, Клаудиньо, Барриос и Вендел планируют остаться в «Зените», но у клуба есть план на случай их внезапного ухода.

5. В 8-м туре шахматного турнира претендентов Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем и упрочил лидерство, Каруана уступил Накамуре.

Россиянину во время турнира запретили использовать термос с логотипом «Норникеля» – видимо, из-за того, что это российская государственная компания.

6. Трансферные новости. «МЮ» считает Роналду неприкосновенным, боссы клуба и тен Хаг хотят, чтобы Криштиану остался. Сам форвард хочет играть в ЛЧ и сомневается в амбициях клуба из-за отсутствия трансферов. Агент португальца ищет для Роналду новый клуб и предложил его «Роме».

«Барса» готовит финальное предложение по Левандовскому – около 40 млн евро. Каталонцы считают 60 млн евро, запрашиваемые «Баварией», завышенной ценой за 33-летнего игрока. Дембеле склоняется к уходу из «Барсы» из-за пассивности клуба в переговорах. При этом предложенная «Челси» зарплата его не устроила. Агенты Неймара связывались с «Ювентусом», также бразильца может подписать «МЮ» в случае ухода Роналду. «МЮ» близок к покупке де Йонга за 80 млн евро и надеется закрыть сделку с «Барсой» в течение недели. Трансфер Жезуса в «Арсенал» за 45 млн фунтов согласован. Ди Мария решил перейти в «Ювентус», переговоры близки к завершению.

7. Стал известен проект календаря Кубка РПЛ. Турнир может стартовать 26 июля, суперфинал – 31 мая 2023-го. Будет проведено 77 матчей.

8. Дзюдоисты Игольников, Каниковский и Тосоев победили на международном турнире в Монголии с участием россиян.

9. Клэбо надел радужную повязку на спринт в Телемарке. Он выразил солидарность ЛГБТ-движению после новостей о стрельбе в Осло.

10. В Великобритании в отношении тренеров введут закон об уголовной ответственности за сексуальные отношения с подопечными, которым не исполнилось 18 лет.

11. Представители России не смогли избраться в комитеты Международной федерации тяжелой атлетики. Президент Федерации тяжелой атлетики России назвал это «триумфом коррупции».

12. Куртуа сделал тату со стеной в воротах в честь победы в ЛЧ с «Реалом».

Цитаты дня.

Экс-тренер «Легии» о критике Рыбуса: «Не каждый русский злой и поддерживает то, что происходит. И Мачей тоже, он всегда был хорошим человеком»

Александр Овечкин: «Месси – мой любимый футболист. Роналду? Ни в коем случае»

Гендиректор «Ман Сити»: «ЛЧ – не одержимость, так как там важна удача. «Реалу» немного везло: они заслужили проиграть «ПСЖ», «Челси», нам, «Ливерпулю»

Панарин об английском языке: «Уже семеру отмотал в НХЛ, а прогресса нет. Пять лет смотрел в мобильную хрень, а надо было общаться»

Жамнов об Овечкине: «Те, у кого осталась советская закалка, могут играть и в футбол, и в хоккей, и в гандбол. Этого не хватает молодым»

Игрок сборной России Черномырдина о каминг-ауте Карповой: «Правильно, что в России о таком не кричат и не пропагандируют среди несовершеннолетних»

Андрей Лунев: «Горжусь, что русский. Это моя родина, независимо от того, какая власть, президент»