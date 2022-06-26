Наумов о Лоськове и Пашинине: «Работа с молодежью – не уровень этих легенд»

Теги Локомотив Олег Пашинин Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Николай Наумов Спорт-Экспресс Футбол

Николай Наумов прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина к работе в «Локомотиве».

Пашинин назначен руководителем развития молодежного футбола «Локомотива», Лоськов – его заместителем.

«Возвращение Лоськова и Пашинина – это хорошо. Рад, что они остались в системе клуба. Но работа с молодежью, мне кажется, не уровень этих легенд.

У них колоссальный опыт работы. Не понимаю решения об отстранении. Лоськов и Пашинин знают «Локомотив» от и до. Они прекрасно понимают футбол.

Хорошо, что их оставили в клубе. Надеюсь, что они смогут вернуться к работе с первой командой», – сказал бывший президент московского клуба.

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