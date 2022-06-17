Представитель Крицюка: «Контракт с «Зенитом» автоматически продлевается до 2023 года»

Представитель Станислава Крицюка рассказал о ситуации с контрактом вратаря .

В петербургском клубе ранее сообщили, что соглашение с 31-летним голкипером будет расторгнуто.

«До 30 июня Стас – футболист «Зенита». Сейчас никаких комментариев давать не можем. Официальных объявлений по контракту не было.

Кто-то что-то писал, но это не официальная информация. Стас сейчас тренируется в «Зените». Его контракт действует, вообще у него контракт подписан до 2023 года.

Никто ему не сообщал, что контракт не будет продлен, потому что он автоматически продлевается до 2023 года», – заявил CEO агентства Pushka Sports Данила Игнатов.