АПЛ будет запрещать фанатам, выбегающим на поле, посещать матчи пожизненно

Теги премьер-лига Англия происшествия болельщики Ричард Мастерс Футбол

Английская Премьер-лига на своем ежегодном общем собрании ужесточила правила поведения болельщиков.

Со следующего сезона фанатов гостевых команд будут сопровождать стюарды, а выбегающим на поле болельщикам грозит пожизненный запрет на посещение матчей не только своего клуба, но и любых других.

Решение принято на фоне участившихся подобных инцидентов в конце прошлого сезона АПЛ.

«Болельщики должны помнить, что выбегать на поле, когда бы это ни происходило, – это незаконно. Поле предназначено исключительно для игры в футбол. Игроки, тренеры, судьи и персонал не должны бояться за свою безопасность», – сказал исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные