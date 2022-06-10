АПЛ будет запрещать фанатам, выбегающим на поле, посещать матчи пожизненно

Английская Премьер-лига на своем ежегодном общем собрании ужесточила правила поведения болельщиков.

Со следующего сезона фанатов гостевых команд будут сопровождать стюарды, а выбегающим на поле болельщикам грозит пожизненный запрет на посещение матчей не только своего клуба, но и любых других.

Решение принято на фоне участившихся подобных инцидентов в конце прошлого сезона АПЛ.

«Болельщики должны помнить, что выбегать на поле, когда бы это ни происходило, – это незаконно. Поле предназначено исключительно для игры в футбол. Игроки, тренеры, судьи и персонал не должны бояться за свою безопасность», – сказал исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс.