Украина — Армения, прогноз на матч 11 июня Лига Наций, прогноз на футбольный матч

Сборная Украины не смогла пробиться на финальный турнир чемпионата мира по футболу в Катар. Но уже само по себе возобновление выступлений команды в нынешних условиях дорогого стоит. Правда, болельщики еще не скоро увидят ее игру на домашних стадионах, сборная временно будет выступать в Лодзи. Первым соперником украинцев в первой группе Лиги В станет сборная Армении, которая успешно стартовала в турнире, обыграв на своем поле ирландцев. Четвертым участником группы стала сборная Шотландии, которую украинцы переиграли в полуфинале стыковых матчей. Армянская сборная начала с места в карьер, и успех в матче с командой Украины позволит закрепиться на первой позиции в группе. Встреча пройдет на стадионе LKS в Лодзи, начало в 16:00 по московскому времени.

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Сборная Украины

Команда вступает в турнир Лиги Наций позже всех в группе. Причины понятны, и говорить о них излишне. Моральное состояние футболистов сборной Украины в данный момент не назовешь оптимальным. Во-первых, домашние матчи приходится играть в Польше, во-вторых, упущена путевка на первенство мира. Волей жребия украинцам пришлось сыграть два гостевых матча в Британии. Если в первом команда Александра Петракова полностью переиграла шотландцев, то во втором исход встречи с Уэльсом решил единственный мяч, который срезал в свои ворота Андрей Ярмоленко после штрафного в исполнении Гарета Бэйла. Спустя 64 года Уэльс во второй раз в своей истории едет на чемпионат мира, а Украине придется довольствоваться матчами Лиги Наций.

Игра с Арменией станет для украинцев второй, в первом туре они встретятся с еще одной британской командой, сборной Ирландии. В прошлом турнире Украина выступала в Лиге А и будет стремится вновь попасть в группу к сильнейшим командам. Сейчас в команде подобралось талантливое поколение игроков, многие выступают в европейских чемпионатах и представляют ведущие клубы континента. Александр Зинченко в очередной раз стал чемпионом английской Премьер-лиги, Роман Яремчук стал третьим в чемпионате Португалии с «Бенфикой». Италия, Германия, Бельгия — такова география выступлений игроков украинской сборной.

Дело даже не в именах, а в игре, которую показывает команда. Предыдущий тренер Андрей Шевченко ставил атакующий футбол с применением постоянного прессинга. Александр Петраков не стал ломать существующие наработки и добавил разнообразие в тактических построениях. Добраться до чемпионата мира не удалось, но на то были причины. Посмотрим, как команда теперь выступит в Лиге Наций.

Сборная Армении

Команда Армении, ведомая своим лидером Генрихом Мхитаряном, никогда в своей истории не пробивалась на чемпионаты мира или Европы. Были относительно успешные отборочные кампании, но максимум что удавалось — один или два раза отобрать очки у фаворитов. Итог был всегда один, первое и второе место оказывались недосягаемыми. Лучший результат был показан в отборе к чемпионату Европы 2012 года, тогда армянские футболисты стали третьими в группе В, уступив России и Ирландии.

Третий по счету турнир Лиги Наций сборная Армении начала как раз с победы над командой Ирландии на своем поле. Фаворитами считались гости, они больше времени владели мячом, но атаки подопечных испанского специалиста Хоакина Капарроса были разящими, и одна из них закончилась точным ударом Эдуарда Сперцяна с 25 метров. Лигу Наций можно вообще назвать идеальным турниром для команды Армении. За два года они смолли из Лиги D перебраться в Лигу В, и как знать, при должном отношении к делу есть возможность подняться в Лигу А, чтобы сразу установить рекорд для нового европейского турнира. Для этого теперь нужно преодолеть сопротивление сборной Украины.

Болельщики сборной Армении надеются, что игра с ирландцами не будет единичным всплеском. Ведь и на отбор к чемпионату мира 2022 года возлагались большие надежды, но закончили его армянские футболисты двумя поражениями на своем поле сначала от Северной Македонии 0 : 5, затем от Германии 1 : 4. В марте команда сыграла два товарищеских матча, дома удалось победить Черногорию 1 : 0, а в гостях получить полную авоську мячей от норвежцев 0 : 9. Некоторые заговорили о скорой отставке Капарроса, и теперь для него многое будет зависеть от ближайших матчей в Лиге Наций.

Прогноз на матч Украина — Армения

Обе постсоветские сборные довольно часто оказывались в одной и той же европейской отборочной группе к первенствам мира или Европы, хотя последний раз это было почти 20 лет назад. Теперь судьба свела их в Лиге Наций. Всего между ними было сыграно восемь матчей, из них пять раз побеждала Украина, зафиксировано три ничьи, а вот команда Армении пока так и не может обыграть своего соперника. Вполне вероятно, это случится уже в текущем турнире. Перед вами результаты последних матчей команд.

09.06.1999, Армения — Украина — 0 : 0;

07.10.2000, Армения — Украина — 2 : 3;

05.09.2001, Украина — Армения — 3 : 0;

07.09.2002, Армения — Украина — 2 : 2;

07.06.2003, Украина — Армения — 4 : 3.

Несмотря на победу в первом туре фаворитом в предстоящей игре будет совсем не армянская команда. «Лига Ставок» предлагает на победу сборной Украины коэффициент 1,24, выигрыш Армении оценивается коэффициентом 15,00, коэффициент на мирный исход — 6,40. Все говорит в пользу украинцев и пока не видно, что может помешать их победе с преимуществом в два мяча.

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Где смотреть Украина – Армения