Мама Рабьо намерена организовать возвращение Адриена в «ПСЖ». «Юве» хочет 15-20 млн евро за игрока

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Адриен Рабьо может вновь оказаться в «ПСЖ».

Несмотря на запросы от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», мама полузащитника «Ювентуса», исполняющая функции его агента, хочет организовать возвращение сына в парижский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

«Бьянконери» хотят получить 15-20 млн евро за 27-летнего игрока.

Рабьо выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2019 год, после чего перешел в «Ювентус».

В завершившемся сезоне Серии А француз провел 32 матча, отдав 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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