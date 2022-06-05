Мама Рабьо намерена организовать возвращение Адриена в «ПСЖ». «Юве» хочет 15-20 млн евро за игрока

может вновь оказаться в «ПСЖ».

Несмотря на запросы от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», мама полузащитника , исполняющая функции его агента, хочет организовать возвращение сына в парижский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

«Бьянконери» хотят получить 15-20 млн евро за 27-летнего игрока.

Рабьо выступал за с 2012 по 2019 год, после чего перешел в «Ювентус».

В завершившемся сезоне Серии А француз провел 32 матча, отдав 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.