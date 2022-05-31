Массимилиано Аллегри: «Милан», «Интер» и «Наполи» финишировали выше «Юве», но они не превосходили нас»

подвел итоги сезона в Серии А.

Чемпионом стал , набравший 86 очков. Вторым стал , третье место занял , а четвертое – «Ювентус».

«Милан», «Интер» и «Наполи» финишировали выше нас в турнирной таблице, но они не превосходили нас. Если мы не побеждали в личных встречах, значит, нам чего-то не хватало в аспекте характера или управления.

Те, кто побеждают, никогда не играют плохо. Но даже те, кто играет хорошо, проигрывают, и их критикуют за то, что они не добились результата.

Когда ты находишься на поле, нет единого способа победить: тебе нужны хорошие игроки, нужно поместить их в правильные условия и дать им идею.

Мы все хотим играть хорошо, но это абстрактное слово, потому что в конце концов мы вспоминаем о том, как Роналду перевернул игру, а не о том, как шел матч.

Еще все зависит от характеристик игроков, а также от ДНК клуба – еще одного элемента, который ты не можешь изменить. Когда ты в отличной команде, ты должен побеждать. Так что ты должен найти способ, и он не один и тот же каждый год», – сказал главный тренер DZN.