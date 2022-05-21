«Ювентус» набрал 70 очков и забил 57 голов за сезон Серии А – это худшие показатели с 2011 года

провел худший чемпионат Италии с сезона-2010/11.

Команда Массимилиано Аллегри после 38 туров имеет на счету 70 очков, 57 забитых мячей и 37 пропущенных.

В последний раз туринцы набирали меньше 78 баллов в сезоне-2010/11 – их было 58. Тогда же они в последний раз забивали так мало – тоже 57 голов.

В прошлом сезоне «Ювентус» под руководством набрал 78 очков, забив 77 голов и пропустив 38. Он финишировал четвертым в таблице, как и в нынешнем году.

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