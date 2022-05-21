Шевченко вручит «ПСЖ» чемпионский трофей Лиги 1 после финальной игры сезона

вручит «ПСЖ» чемпионский трофей Лиги 1.

Парижская команда, которая досрочно выиграла чемпионат Франции, в последнем матче сезона примет дома .

По завершении игры запланирована торжественная церемония награждения.

Помимо командного трофея, планируется вручение индивидуальных призов.

Если Килиан Мбаппе выиграет гонку бомбардиров Лиги 1, награду ему вручит бывший нападающий «ПСЖ» Доминик Рошто, а приз лучшему ассистенту сезона Мбаппе в случае победы получит из рук экс-вратаря парижан .

Также индивидуальные награды будут вручены , который установил рекорд, выиграв чемпионат Франции в восьмой раз, и капитану .

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