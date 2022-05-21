Шевченко вручит «ПСЖ» чемпионский трофей Лиги 1 после финальной игры сезона

Андрей Шевченко вручит «ПСЖ» чемпионский трофей Лиги 1.
Парижская команда, которая досрочно выиграла чемпионат Франции, в последнем матче сезона примет дома «Метц».
По завершении игры запланирована торжественная церемония награждения.
Помимо командного трофея, планируется вручение индивидуальных призов.
Если Килиан Мбаппе выиграет гонку бомбардиров Лиги 1, награду ему вручит бывший нападающий «ПСЖ» Доминик Рошто, а приз лучшему ассистенту сезона Мбаппе в случае победы получит из рук экс-вратаря парижан Бернара Лама.
Также индивидуальные награды будут вручены Марко Верратти, который установил рекорд, выиграв чемпионат Франции в восьмой раз, и капитану «ПСЖ» Маркиньосу.
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