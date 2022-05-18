Sports.ru ищет редактора клубного раздела ⚽

Привет! Вы пользуетесь нашими футбольными приложениями («Реал», «Барселона», «Спартак», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и т.д.) и всегда считали, что могли бы и сами классно справиться с такой работой? Тогда эта новость для вас.

Чего мы ждем от вас:

• чувство виральности. Вы понимаете, какие темы, события и заголовки заставляют людей остановить скролл, зацепиться за пост и заинтересоваться контентом. А еще вы первым замечаете истории, фотографии и видео, которые собирают миллионы лайков и разлетаются по всему интернету

• погруженность в футбольную повестку. Вы смотрите кучу матчей и внимательно следите за чемпионатами топ-5

• любовь к сторителлингу. Вы умеете анонсировать и рассказывать истории так, что пройти мимо невозможно – немедленно хочется все прочитать

• грамотность. Вы нашли ошибку в этом прелдожении и знаете, что с вами такого бы не случилось

• ответственность, креативность, умение работать в команде и, конечно, отличный интернет

Что мы предлагаем:

• отличная команда и простор для бесконечного роста

• возможность работать удаленно

• зарплата, разумеется

Если вы дочитали до этого места и считаете, что все или большинство пунктов – про вас, пишите письмо с темой «Редактор клубной» на почту clubs@sports.ru. В ответ мы пришлем вам тестовое задание. Удачи!